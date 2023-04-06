Астафьева (Горячкина) Екатерина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астафьева (Горячкина) Екатерина Тимофеевна

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Место рождения

Вознесенское, Ставропольский уезд, Самарская губерния

Дата рождения

1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890 ст.

Отец: Горячкин Тимофей

Мать: не указана

Вознесенское, Ставропольский уезд, Самарская губерния
Бракосочетание
10.02.1913 ст.

Муж: Астафьев Михаил Яковлевич

Самара, Самара, Самарская область
Петропавловская церковь, запись №-36 Поручители по жениху были: Агафонов Тимофей Павлович - крестьянин из села и Самарский мещанин Мясников Иван Петрович По невесте были: Самарские мещане Григорьев Ти... Показать все
Рождение ребёнка
08.11.1913

Дочь: Александра Михайловна

Отец ребёнка: Астафьев Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
20.12.1915

Сын: Евстафьев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Астафьев Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
19.05.1917

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Астафьев Михаил Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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