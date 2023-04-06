Астафьева (Горячкина) Екатерина Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890 ст.
Отец: Горячкин Тимофей
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1913 ст.
Самара, Самара, Самарская область
Петропавловская церковь, запись №-36 Поручители по жениху были: Агафонов Тимофей Павлович - крестьянин из села и Самарский мещанин Мясников Иван Петрович По невесте были: Самарские мещане Григорьев Ти... Показать все
Рождение ребёнка
08.11.1913
Дочь: Александра Михайловна
Отец ребёнка: Астафьев Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
20.12.1915
Сын: Евстафьев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Астафьев Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
19.05.1917
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Астафьев Михаил Яковлевич
Смерть
Неизвестно