Ефремов Георгий Тимофеев
Место рожденияРоссия, Северная Осетия-Алания, станица Павлодольская
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1859
Отец: Ефремов Тимофей Алексеев
Мать: Устинья Андреева
Россия, Северная Осетия-Алания, станица Павлодольская
Рождение ребёнка
Около 1881
Сын: Ефремов Степан Георгиевич
Мать ребёнка: ?
Россия, Северная Осетия-Алания, станица Павлодольская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Россия, Северная Осетия-Алания, станица Павлодольская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Георгиевна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно