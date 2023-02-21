Ефремов Георгий Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов Георгий Тимофеев

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Место рождения

Россия, Северная Осетия-Алания, станица Павлодольская

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: Ефремов Тимофей Алексеев

Мать: Устинья Андреева

Россия, Северная Осетия-Алания, станица Павлодольская
Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Ефремов Степан Георгиевич

Мать ребёнка: ?

Россия, Северная Осетия-Алания, станица Павлодольская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефремов Павел Георгиевич

Мать ребёнка: ?

Россия, Северная Осетия-Алания, станица Павлодольская
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Георгиевна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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