Клевакин Николай Данилович
Место рождения
Дата рождения07.11.1927
Дата смерти13.03.2013
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1927
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.10.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клевакина Ефросинья Дмитриевна
Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Смерть
13.03.2013