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Клевакин Николай Данилович

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Место рождения

Западный, город Алапаевск, Свердловская область

Дата рождения

07.11.1927

Дата смерти

13.03.2013

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1927

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Западный, город Алапаевск, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.10.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клевакина Ефросинья Дмитриевна

Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Смерть
13.03.2013
Западный, город Алапаевск, Свердловская область
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