Феодосия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Галина Евгеньевна

Отец ребёнка: Батуров Евгений Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батуров Евгений Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батуров Юрий Евгеньевич

Отец ребёнка: Батуров Евгений Иванович

Belovodskoye, Kirghizistan
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солдатова Лидия Евгеньевна

Отец ребёнка: Батуров Евгений Иванович

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