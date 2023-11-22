Феодосия Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Галина Евгеньевна
Отец ребёнка: Батуров Евгений Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Батуров Евгений Иванович
Belovodskoye, Kirghizistan
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солдатова Лидия Евгеньевна
Отец ребёнка: Батуров Евгений Иванович