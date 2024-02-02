(Донцова) Анастасия Висарионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лариса Аэропетяновна
Отец ребёнка: Аэропетян Перч Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аэропетян Перч Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно