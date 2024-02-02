(Донцова) Анастасия Висарионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Донцова) Анастасия Висарионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Донцов Висарион Фёдорович

Мать: Донцова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса Аэропетяновна

Отец ребёнка: Аэропетян Перч Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аэропетян Перч Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аэропетян Перч Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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