Чернойван Яким Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернойван Яким Иванович

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Место рождения

Любарцы, Київська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чернойван Иван

Мать: не указана

Любарцы, Київська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернойван Агафья Якимовна

Мать ребёнка: не указана

Любарцы, Київська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернойван Николай Якимович

Мать ребёнка: не указана

Любарцы, Київська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернойван Иван Якимович

Мать ребёнка: не указана

Любарцы, Київська область
Смерть
Неизвестно
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