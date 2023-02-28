Лаптукова Ольга Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптукова Ольга Прокопьевна

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Место рождения

Волочанка, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лаптуков Прокопий

Мать: не указана

Волочанка, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
-24.02.1940

Дочь: Матвеева Нина Трофимовна

Отец ребёнка: Дураков Трофим Герасович

Волочанка, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дураков Трофим Герасович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ряшкина Елена Трофимовна

Отец ребёнка: Дураков Трофим Герасович

Волочанка, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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