Лаптукова Ольга Прокопьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лаптуков Прокопий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
-24.02.1940
Дочь: Матвеева Нина Трофимовна
Отец ребёнка: Дураков Трофим Герасович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ряшкина Елена Трофимовна
Отец ребёнка: Дураков Трофим Герасович
Смерть
Неизвестно