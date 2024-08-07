Козлов Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.03.1932
Дочь: Андрейкина (Козлова) Клара Георгиевна
Мать ребёнка: Козлова (Кочеткова) Александра
Смерть
Неизвестно
Пропал безвети под старой Русой, Подмосковье, во время войны