Козлов Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Георгий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова (Кочеткова) Александра

Рождение ребёнка
10.03.1932

Дочь: Андрейкина (Козлова) Клара Георгиевна

Мать ребёнка: Козлова (Кочеткова) Александра

Смерть
Неизвестно
Пропал безвети под старой Русой, Подмосковье, во время войны

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