Сергеева Елена Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева Елена Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сергеев Ефим Иванович

Мать: Сергеева Пилогея

Рождение ребёнка
01.01.1933

Сын: Котенев Михаил Федорович

Отец ребёнка: Котенев Федор Николаевич

Рождение ребёнка
01.01.1941

Сын: Котенев Николай Федорович

Отец ребёнка: Котенев Федор Николаевич

Рождение ребёнка
01.01.1943

Дочь: Котенева Валентина Федоровна

Отец ребёнка: Котенев Федор Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котенева Вера Федоровна

Отец ребёнка: Котенев Федор Николаевич

Сухие Плоты, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котенева Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Котенев Федор Николаевич

Смерть
Неизвестно
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