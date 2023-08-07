Сергеева Елена Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сергеев Ефим Иванович
Мать: Сергеева Пилогея
Рождение ребёнка
01.01.1933
Отец ребёнка: Котенев Федор Николаевич
Рождение ребёнка
01.01.1941
Сын: Котенев Николай Федорович
Отец ребёнка: Котенев Федор Николаевич
Рождение ребёнка
01.01.1943
Дочь: Котенева Валентина Федоровна
Отец ребёнка: Котенев Федор Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котенева Вера Федоровна
Отец ребёнка: Котенев Федор Николаевич
Сухие Плоты, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котенева Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Котенев Федор Николаевич
Смерть
Неизвестно