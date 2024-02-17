Царегародцева (Груздева) Зинаида Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1945
ПолЖенский
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1945
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Груздева Ева
Рождение ребёнка
14.11.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Царегородцев Иван
Рождение ребёнка
11.11.1977
Сын: Царегородцев Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Царегородцев Сергей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Царегородцев Иван