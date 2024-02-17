Царегародцева (Груздева) Зинаида Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦарегародцева (Груздева) Зинаида Петровна

Царегародцева (Груздева) Зинаида Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1945

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Муж

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1945

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Груздева Ева

Рождение ребёнка
14.11.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Царегородцев Иван

Рождение ребёнка
11.11.1977

Сын: Царегородцев Александр Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Царегородцев Сергей Иванович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Царегородцев Иван

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close