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Метелев Семен Яковлевич

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Место рождения

Загарье, Юрьянский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1898

Дата смерти

?.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Загарье, Юрьянский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Метелев Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Метелева Анна Васильевна

Рождение ребёнка
19.04.1927

Дочь: Блинова Мария Семеновна

Мать ребёнка: Метелева Анна Васильевна

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Метелева Анна Васильевна

Смерть
?.08.1942
Трегубово, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Метелев Семен Яковлевич Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1898 Место рождения: Кировская обл., Медянский р-н, Мартыновский с/с, д. Ошеговшина Погиб в бою в ВОв, участвуя в 1258 стрелков... Показать все
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