Метелев Семен Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти?.08.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Метелев Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Метелева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
19.04.1927
Дочь: Блинова Мария Семеновна
Мать ребёнка: Метелева Анна Васильевна
Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Метелева Анна Васильевна
Смерть
?.08.1942
Трегубово, Чудовский муниципальный район, Новгородская область
Метелев Семен Яковлевич Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1898 Место рождения: Кировская обл., Медянский р-н, Мартыновский с/с, д. Ошеговшина Погиб в бою в ВОв, участвуя в 1258 стрелков... Показать все