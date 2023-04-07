Клюкин Дмитрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: Клюкин Василий Захарович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Клюкин Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Хлызова, Шадринский уезд, Пермская губерния
По данным ревизии 1858 г. по деревни Хлызова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно