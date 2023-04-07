Клюкин Дмитрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкин Дмитрий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1787 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1824 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Клюкин Василий Захарович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Клюкин Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Хлызова, Шадринский уезд, Пермская губерния
По данным ревизии 1858 г. по деревни Хлызова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клюкина Александра Андреевна

Смерть
Неизвестно
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