Рязанцова (Орлова) Марья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1737
Дочь: Горохова Антонова
Отец ребёнка: Рязанцов Антон Трофимов
Рождение ребёнка
Около 1742
Отец ребёнка: Рязанцов Антон Трофимов
Рождение ребёнка
Около 1751
Отец ребёнка: Рязанцов Антон Трофимов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762