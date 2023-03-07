Рязанцова (Орлова) Марья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанцова (Орлова) Марья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1709 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1737

Дочь: Горохова Антонова

Отец ребёнка: Рязанцов Антон Трофимов

Рязанцевы, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1742

Сын: Рязанцов Яков Антонов

Отец ребёнка: Рязанцов Антон Трофимов

Рязанцевы, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Рязанцов Арефа Антонов

Отец ребёнка: Рязанцов Антон Трофимов

Рязанцевы, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рязанцов Антон Трофимов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рязанцевы, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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