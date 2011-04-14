Альмеев Усман Гафиятович
Место рождения
Дата рождения24.04.1915
Дата смерти14.04.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1920
Свияжск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1935 по 1938
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1935
Место жительства
С 1938 по 2011
Смерть
14.04.2011