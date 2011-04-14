Альмеев Усман Гафиятович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альмеев Усман Гафиятович

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Место рождения

Акзигитово, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

24.04.1915

Дата смерти

14.04.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Акзигитово, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1920
Свияжск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1935 по 1938
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1935
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1938 по 2011
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
14.04.2011
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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