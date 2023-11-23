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Чистосердов Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

17.06.1874

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Чистосердов Михаил Федорович

Мать: Чистосердова (Реброва) Ираида Протасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чистосердова (Розова) Анна Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
Священник села Рождествена в Кадке Мышкинского уезда.
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Фиолетова (Чистосердова) Юлия Александрова

Мать ребёнка: Чистосердова (Розова) Анна Васильева

Рождение ребёнка
1872

Дочь: (Чистосердова) Ираида Александрова

Мать ребёнка: Чистосердова (Розова) Анна Васильева

Рождение ребёнка
09.02.1874

Дочь: (Чистосердова) Александра Александрова

Мать ребёнка: Чистосердова (Розова) Анна Васильева

Смерть
17.06.1874

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