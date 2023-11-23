Чистосердов Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смерти17.06.1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Священник села Рождествена в Кадке Мышкинского уезда.
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Фиолетова (Чистосердова) Юлия Александрова
Мать ребёнка: Чистосердова (Розова) Анна Васильева
Рождение ребёнка
1872
Дочь: (Чистосердова) Ираида Александрова
Мать ребёнка: Чистосердова (Розова) Анна Васильева
Рождение ребёнка
09.02.1874
Дочь: (Чистосердова) Александра Александрова
Мать ребёнка: Чистосердова (Розова) Анна Васильева
Смерть
17.06.1874