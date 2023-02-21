Шарова (Шарова) Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти05.09.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.06.1840
Дочь: Кремлева Евфросиния Григорьевна
Отец ребёнка: Шаров Григорий Васильевич
Сапоги
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Кузнецов Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Шаров Григорий Васильевич
Сапоги
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Рождение ребёнка
22.06.1844
Дочь: Горбунов Мария (Марфа Григорьевна)
Отец ребёнка: Шаров Григорий Васильевич
Гольяны
Рождение ребёнка
12.07.1849
Сын: Шаров (сапоги) Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Шаров Григорий Васильевич
Гольяны
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Рождение ребёнка
22.04.1853
Отец ребёнка: Шаров Григорий Васильевич
Гольяны
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Шаров Григорий Васильевич
Петрова поч.
Бракосочетание
Неизвестно
Гольяны
Смерть
05.09.1903
Петров поч.