Шарова (Шарова) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарова (Шарова) Елена Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

05.09.1903

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1840

Дочь: Кремлева Евфросиния Григорьевна

Отец ребёнка: Шаров Григорий Васильевич

Сапоги
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Кузнецов Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Шаров Григорий Васильевич

Сапоги
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Рождение ребёнка
22.06.1844

Дочь: Горбунов Мария (Марфа Григорьевна)

Отец ребёнка: Шаров Григорий Васильевич

Гольяны
Рождение ребёнка
12.07.1849

Сын: Шаров (сапоги) Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Шаров Григорий Васильевич

Гольяны
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Рождение ребёнка
22.04.1853

Сын: Шаров Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Шаров Григорий Васильевич

Гольяны
Фонд.111 Опись.1 Дело 2175 (1858 год)
Рождение ребёнка
1858

Сын: Шаров Лазарь Григорьевич

Отец ребёнка: Шаров Григорий Васильевич

Петрова поч.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаров Григорий Васильевич

Гольяны
Смерть
05.09.1903
Петров поч.
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