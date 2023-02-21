Проскурина (Берсинева) Елена Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Проскурин Сергей Анатольевич
Светлолобово, Новоселовский муниципальный район, Красноярский край