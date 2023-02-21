Проскурина (Берсинева) Елена Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проскурина (Берсинева) Елена Валерьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Проскурин Сергей Анатольевич

Светлолобово, Новоселовский муниципальный район, Красноярский край
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