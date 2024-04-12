Марина Титова
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смерти21.02.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Бракосочетание
05.11.1839
Муж: Фаддей Акимов
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Пелагея Фаддева
Отец ребёнка: Фаддей Акимов
Рождение ребёнка
1843
Сын: Иван Фаддеев
Отец ребёнка: Фаддей Акимов
Рождение ребёнка
1847
Сын: Григорий Фаддеев
Отец ребёнка: Фаддей Акимов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.02.1892
Причина смерти: старость