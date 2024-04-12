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Марина Титова

Место рождения

Боково, Татарковская волость, Старицкий уезд

Дата рождения

1821

Дата смерти

21.02.1892

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Боково, Татарковская волость, Старицкий уезд
Бракосочетание
05.11.1839

Муж: Фаддей Акимов

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Пелагея Фаддева

Отец ребёнка: Фаддей Акимов

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Иван Фаддеев

Отец ребёнка: Фаддей Акимов

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Григорий Фаддеев

Отец ребёнка: Фаддей Акимов

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
21.02.1892
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: старость
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