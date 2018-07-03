Засоркин Сергей
Место рожденияРоссия, г. Москва
Дата рождения03.07.1884
Дата смерти1925
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1884
Отец: Засоркин Петр
Россия, г. Москва
Бракосочетание
03.06.1913
Рождение ребёнка
?.04.1914
Дочь: (Засоркина) Мария
Мать ребёнка: Засоркина (Новикова) Анастасия
Рождение ребёнка
22.12.1917
Дочь: (Засоркина) Нина
Мать ребёнка: Засоркина (Новикова) Анастасия
Россия, Московская область, пос. Октябрьский
Рождение ребёнка
07.04.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Засоркина (Новикова) Анастасия
Россия, Московская область, пос. Октябрьский
Рождение ребёнка
15.11.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Засоркина (Новикова) Анастасия
Россия, Московская область, пос. Октябрьский
Смерть
1925