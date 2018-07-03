Засоркин Сергей 03.07.1884 — найти родственников по фамилии на Familio
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Засоркин Сергей

Место рождения

Россия, г. Москва

Дата рождения

03.07.1884

Дата смерти

1925

Пол

Мужской

Отец

Около 1854 г.р.

Мать

1865 г.р.

Жена

1890 г.р.

Дети

1914 г.р.
1917 г.р.
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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1884

Отец: Засоркин Петр

Мать: Засоркина (Васильева) Наталия

Россия, г. Москва
Бракосочетание
03.06.1913

Жена: Засоркина (Новикова) Анастасия

Рождение ребёнка
?.04.1914

Дочь: (Засоркина) Мария

Мать ребёнка: Засоркина (Новикова) Анастасия

Рождение ребёнка
22.12.1917

Дочь: (Засоркина) Нина

Мать ребёнка: Засоркина (Новикова) Анастасия

Россия, Московская область, пос. Октябрьский
Рождение ребёнка
07.04.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Засоркина (Новикова) Анастасия

Россия, Московская область, пос. Октябрьский
Рождение ребёнка
15.11.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Засоркина (Новикова) Анастасия

Россия, Московская область, пос. Октябрьский
Смерть
1925

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