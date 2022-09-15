Туникова (Меламуд) Светлана Давыдовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1941
Дата смерти15.09.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.04.1961
Отец ребёнка: Туников Аркадий Андреевич
Рождение ребёнка
04.07.1962
Сын: Туников Александр Аркадьевич
Отец ребёнка: Туников Аркадий Андреевич
Рождение ребёнка
10.07.1963
Дочь: Крайнова Наталья Аркадьевна
Отец ребёнка: Туников Аркадий Андреевич
Место жительства
С 1994
Приозерск, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.09.2022