Туникова (Меламуд) Светлана Давыдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туникова (Меламуд) Светлана Давыдовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1941

Дата смерти

15.09.2022

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1961

Сын: Туников Юрий Аркадьевич

Отец ребёнка: Туников Аркадий Андреевич

Рождение ребёнка
04.07.1962

Сын: Туников Александр Аркадьевич

Отец ребёнка: Туников Аркадий Андреевич

Инта, Инта, Республика Коми
Рождение ребёнка
10.07.1963

Дочь: Крайнова Наталья Аркадьевна

Отец ребёнка: Туников Аркадий Андреевич

Инта, Инта, Республика Коми
Место жительства
С 1994
Приозерск, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туников Аркадий Андреевич

Смерть
15.09.2022
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