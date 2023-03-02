Меланья Осипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меланья Осипова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Схоменко Игнат Федоров

Отец ребёнка: Схоменко Федор Антонов

Рождение ребёнка
1791

Сын: Схоменко Тимофей Федоров

Отец ребёнка: Схоменко Федор Антонов

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Ирина Федорова

Отец ребёнка: Схоменко Федор Антонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Схоменко Федор Антонов

Смерть
Неизвестно
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