Тришкина Светлана Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тришкина Светлана Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1997

Дочь: Ефимова Арина Сергеевна

Отец ребёнка: Ефимов Сергей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефимов Сергей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тришкин Алексей Олегович

Отец ребёнка: Тришкин Олег Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тришкин Олег Владимирович

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