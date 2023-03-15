Тришкина Светлана Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1997
Дочь: Ефимова Арина Сергеевна
Отец ребёнка: Ефимов Сергей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тришкин Олег Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно