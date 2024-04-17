Калашников Савватей Иванович
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Калашников Иван Филимонович
Мать: Калашникова 1
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Калашникова 3
Рождение ребёнка
1875
Сын: Калашников Лазарь Савватеевич
Мать ребёнка: Калашникова 3
Калашников Лазарь Савватеевич Год рождения 1875, место рождения Бурят-Монгольская АССР, Тарбагатайский р-н, Нижний Жирим Год репрессии 1931, дело прекращено за недоказанностью состава преступления Ист... Показать все
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Натальина (Калашникова) Степанида Савватеевна
Мать ребёнка: Калашникова 3
Рождение ребёнка
21.10.1890
Сын: Калашников Лука Савватеевич
Мать ребёнка: Калашникова 3
Смерть
Неизвестно