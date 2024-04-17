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Калашников Савватей Иванович

Место рождения

Нижний Жирим, Тарбагатайский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Калашников Иван Филимонович

Мать: Калашникова 1

Нижний Жирим, Тарбагатайский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калашникова 3

Рождение ребёнка
1875

Сын: Калашников Лазарь Савватеевич

Мать ребёнка: Калашникова 3

Нижний Жирим, Тарбагатайский муниципальный район, Республика Бурятия
Калашников Лазарь Савватеевич Год рождения 1875, место рождения Бурят-Монгольская АССР, Тарбагатайский р-н, Нижний Жирим Год репрессии 1931, дело прекращено за недоказанностью состава преступления Ист... Показать все
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Натальина (Калашникова) Степанида Савватеевна

Мать ребёнка: Калашникова 3

Нижний Жирим, Тарбагатайский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
21.10.1890

Сын: Калашников Лука Савватеевич

Мать ребёнка: Калашникова 3

Нижний Жирим, Тарбагатайский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
Неизвестно

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