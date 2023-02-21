Касова Домника Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1910 ст.
Сын: Антон Михайлович
Отец ребёнка: Касов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
29.06.1911 ст.
Отец ребёнка: Касов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
23.09.1914 ст.
Отец ребёнка: Касов Михаил Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно