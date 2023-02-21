Касова Домника Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касова Домника Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1910 ст.

Сын: Антон Михайлович

Отец ребёнка: Касов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
29.06.1911 ст.

Сын: Касов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Касов Михаил Михайлович

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.09.1914 ст.

Сын: Касов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Касов Михаил Михайлович

Качановка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касов Михаил Михайлович

Смерть
Неизвестно
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