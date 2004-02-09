Татаринов Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения17.11.1923
Дата смерти09.02.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1923
Рождение ребёнка
06.03.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анастасия Сергеевна
Ленинское, Шабалинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
15.?.1953 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анастасия Сергеевна
Кировская Область, Россия
Смерть
09.02.2004
Конаково, Конаковский муниципальный район, Тверская область