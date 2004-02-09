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Татаринов Михаил Николаевич

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Место рождения

Ключевской при рч. Паозери, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

17.11.1923

Дата смерти

09.02.2004

Пол

Мужской

Отец

Около 1899 г.р.

Мать

Около 1899 г.р.

Дети

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Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1923

Отец: Татаринов Николай Афанасьевич

Мать: Татаринова Евфросинья

Ключевской при рч. Паозери, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
06.03.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анастасия Сергеевна

Ленинское, Шабалинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
15.?.1953 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анастасия Сергеевна

Кировская Область, Россия
Смерть
09.02.2004
Конаково, Конаковский муниципальный район, Тверская область
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