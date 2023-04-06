Левицкая (Шведовская) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левицкая (Шведовская) Варвара Ивановна

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Место рождения

Волковинцы, Хмельницька область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Левицкий Иван Григорьевич

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
17.02.1871 ст.

Сын: Левицкий Захарий Иванович

Отец ребёнка: Левицкий Иван Григорьевич

Волковинцы, Хмельницька область
Рождение ребёнка
12.05.1881 ст.

Сын: Левицкий Пётр Иванович

Отец ребёнка: Левицкий Иван Григорьевич

Волковинцы, Хмельницька область
Мать записана как Варвара Фёдоровна.
Бракосочетание
15.01.1967 ст.

Муж: Левицкий Иван Григорьевич

Волковинцы, Хмельницька область
Смерть
Неизвестно
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