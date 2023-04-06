Левицкая (Шведовская) Варвара Ивановна
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Левицкий Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
17.02.1871 ст.
Сын: Левицкий Захарий Иванович
Отец ребёнка: Левицкий Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
12.05.1881 ст.
Отец ребёнка: Левицкий Иван Григорьевич
Мать записана как Варвара Фёдоровна.
Бракосочетание
15.01.1967 ст.
Смерть
Неизвестно