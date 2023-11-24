Ненаженко Борис Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.08.1930
Дата смерти1985
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1930
Отец: Ненаженко Петр
Мать: Ненаженко Татьяна
Рождение ребёнка
11.02.1957
Дочь: Кардапольцева (Ненаженко) Галина Борисовна
Мать ребёнка: Ненаженко (Иващенко) Эрия Андреевна
Копейск, Копейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
11.12.1958
Сын: Ненаженко Анатолий Борисович
Мать ребёнка: Ненаженко (Иващенко) Эрия Андреевна
Смерть
1985