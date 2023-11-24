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Ненаженко Борис Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.08.1930

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1930

Отец: Ненаженко Петр

Мать: Ненаженко Татьяна

Рождение ребёнка
11.02.1957

Дочь: Кардапольцева (Ненаженко) Галина Борисовна

Мать ребёнка: Ненаженко (Иващенко) Эрия Андреевна

Копейск, Копейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
11.12.1958

Сын: Ненаженко Анатолий Борисович

Мать ребёнка: Ненаженко (Иващенко) Эрия Андреевна

Смерть
1985

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