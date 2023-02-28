Семенюк (Ясько) Феодора Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенюк (Ясько) Феодора Тимофеевна

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Место рождения

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1863 г.р.

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
11.10.1892 ст.

Муж: Семенюк Алексей Гаврилович

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
08.08.1895 ст.

Дочь: Семенюк София Алексеевна

Отец ребёнка: Семенюк Алексей Гаврилович

Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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