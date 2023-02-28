Семенюк (Ясько) Феодора Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.10.1892 ст.
Рождение ребёнка
08.08.1895 ст.
Дочь: Семенюк София Алексеевна
Отец ребёнка: Семенюк Алексей Гаврилович
Подлесье, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно