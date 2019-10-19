Курочкина (Боркова) Анна Матвеевна
Место рождения
Дата рождения18.12.1930
Дата смерти19.10.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1930
Отец: Борков Матвей Иванович
Мать: Боркова Анна Дмитриевна
Образование
С 1938 по 1946
Рождение ребёнка
29.12.1954
Сын: Курочкин Валерий Николаевич
Отец ребёнка: Курочкин Николай Спиридонович
Работа или профессия
С 1956 по 1988
Рождение ребёнка
06.03.1957
Сын: Курочкин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Курочкин Николай Спиридонович
Рождение ребёнка
26.09.1958
Сын: Курочкин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Курочкин Николай Спиридонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.10.2019