Курочкина (Боркова) Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина (Боркова) Анна Матвеевна

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Место рождения

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

18.12.1930

Дата смерти

19.10.2019

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1930

Отец: Борков Матвей Иванович

Мать: Боркова Анна Дмитриевна

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Образование
С 1938 по 1946
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
29.12.1954

Сын: Курочкин Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Курочкин Николай Спиридонович

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Работа или профессия
С 1956 по 1988
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
06.03.1957

Сын: Курочкин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Курочкин Николай Спиридонович

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
26.09.1958

Сын: Курочкин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Курочкин Николай Спиридонович

Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курочкин Николай Спиридонович

Смерть
19.10.2019
Тайга, Тайгинский, Кемеровская область
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