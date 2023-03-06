Курагина Антонида Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курагин Карп Ермилов
Отец ребёнка: Курагин Ермил Агеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Курагин Ермил Агеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Курагин Ермил Агеев
Смерть
Неизвестно