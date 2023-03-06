Курагина Антонида Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурагина Антонида Михайлова

Курагина Антонида Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1667 г.р.

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курагин Карп Ермилов

Отец ребёнка: Курагин Ермил Агеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курагин Марко Ермилов

Отец ребёнка: Курагин Ермил Агеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курагин Ермил Агеев

Смерть
Неизвестно
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