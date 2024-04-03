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Мухачёв Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Мухачёв Иван

Мать: Мухачёва Аргипина Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухачёва Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пантюхина (Мухачёва) Васса Андреевна

Мать ребёнка: (Мухачёва) Проскевья Ивановна

Рождение ребёнка
1863

Сын: Мухачёв Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Мухачёва Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
18.03.1867

Дочь: (Мухачёва) . Андреевна

Мать ребёнка: Мухачёва Евдокия Егоровна

мертворожденная
Рождение ребёнка
23.03.1870

Дочь: (Мухачёва) Мария Андреевна

Мать ребёнка: Мухачёва Евдокия Егоровна

Рождение ребёнка
17.10.1871

Дочь: (Мухачёва) Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Мухачёва Евдокия Егоровна

Бракосочетание
13.02.1872

Жена: (Мухачёва) Проскевья Ивановна

Рождение ребёнка
03.11.1873

Сын: Мухачёв Никандр Андреевич

Мать ребёнка: (Мухачёва) Проскевья Ивановна

Рождение ребёнка
30.03.1875

Дочь: (Мухачёва) Мария Андреевна

Мать ребёнка: Пантюхина (Мухачёва) Васса Андреевна

Рождение ребёнка
01.10.1883

Сын: Мухачёв Алексей Андреевич

Мать ребёнка: (Мухачёва) Проскевья Ивановна

Рождение ребёнка
17.12.1884

Сын: Мухачёв Петр Андреевич

Мать ребёнка: (Мухачёва) Проскевья Ивановна

Смерть
Неизвестно

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