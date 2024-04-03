Мухачёв Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Мухачёв Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пантюхина (Мухачёва) Васса Андреевна
Мать ребёнка: (Мухачёва) Проскевья Ивановна
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Мухачёва Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
18.03.1867
Дочь: (Мухачёва) . Андреевна
Мать ребёнка: Мухачёва Евдокия Егоровна
мертворожденная
Рождение ребёнка
23.03.1870
Дочь: (Мухачёва) Мария Андреевна
Мать ребёнка: Мухачёва Евдокия Егоровна
Рождение ребёнка
17.10.1871
Дочь: (Мухачёва) Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Мухачёва Евдокия Егоровна
Бракосочетание
13.02.1872
Рождение ребёнка
03.11.1873
Сын: Мухачёв Никандр Андреевич
Мать ребёнка: (Мухачёва) Проскевья Ивановна
Рождение ребёнка
30.03.1875
Дочь: (Мухачёва) Мария Андреевна
Мать ребёнка: Пантюхина (Мухачёва) Васса Андреевна
Рождение ребёнка
01.10.1883
Сын: Мухачёв Алексей Андреевич
Мать ребёнка: (Мухачёва) Проскевья Ивановна
Рождение ребёнка
17.12.1884
Мать ребёнка: (Мухачёва) Проскевья Ивановна
Смерть
Неизвестно