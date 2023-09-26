Наумова (Соловьева) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова (Соловьева) Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Соловьев Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1957

Сын: Наумов Юрий Александрович

Отец ребёнка: Наумов Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумов Борис Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумов Александр Александрович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
2001
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