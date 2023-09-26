Наумова (Соловьева) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смерти2001
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Соловьев Василий
Рождение ребёнка
1957
Сын: Наумов Юрий Александрович
Отец ребёнка: Наумов Александр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наумов Борис Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наумов Александр Александрович
Смерть
2001