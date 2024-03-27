Аймалетдин
Место рожденияс. Новый Мочалей Петряксинский р-н, Горьковской обл.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
с. Новый Мочалей Петряксинский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Аллямова Абида
Мать ребёнка: Фярюзя
с. Новый Мочалей Петряксинский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фярюзя
с. Новый Мочалей Петряксинский р-н, Горьковской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
с. Новый Мочалей Петряксинский р-н, Горьковской обл.
Смерть
Неизвестно