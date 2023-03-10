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Рождественский Петр Дмитриевич

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Место рождения

Россия

Дата рождения

09.11.1886

Дата смерти

18.01.1936

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1886

Отец: Рождественский Дмитрий

Мать: Рождественская Варвара Николаевна

Россия
Бракосочетание
04.06.1908

Жена: Рождественский Ольга

Рождение ребёнка
18.04.1911

Дочь: Проворнов Александра

Мать ребёнка: Рождественский Ольга

Россия
Работа или профессия
С 1916 по 1932
Церковь Ермолая священномученика на Козьем болоте, на Садовой в Москве
Священнослужитель
Смерть
18.01.1936
Москва, город федерального значения Москва
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