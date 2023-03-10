Рождественский Петр Дмитриевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения09.11.1886
Дата смерти18.01.1936
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1886
Россия
Бракосочетание
04.06.1908
Жена: Рождественский Ольга
Рождение ребёнка
18.04.1911
Дочь: Проворнов Александра
Мать ребёнка: Рождественский Ольга
Россия
Работа или профессия
С 1916 по 1932
Церковь Ермолая священномученика на Козьем болоте, на Садовой в Москве
Священнослужитель
Смерть
18.01.1936
Москва, город федерального значения Москва