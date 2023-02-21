Яшной Евдоким Потапович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Яшной Потап Афонасьевич
Мать: Яшная Авдотья Михайловна
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Яшная Дарья
Рождение ребёнка
1825
Сын: Яшков Василий Евдокимович
Мать ребёнка: Яшная Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Евдокимовна
Мать ребёнка: Яшная Дарья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яшная Дарья
Смерть
Неизвестно