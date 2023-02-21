Яшной Евдоким Потапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яшной Евдоким Потапович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Яшной Потап Афонасьевич

Мать: Яшная Авдотья Михайловна

Рождение ребёнка
1811

Сын: Яшков Влас Евдокимович

Мать ребёнка: Яшная Дарья

Рождение ребёнка
1825

Сын: Яшков Василий Евдокимович

Мать ребёнка: Яшная Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Евдокимовна

Мать ребёнка: Яшная Дарья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яшная Дарья

Смерть
Неизвестно
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