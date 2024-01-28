Лапшина Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Лапшина) Елена Семеновна
Отец ребёнка: Лапшин Семен Михайлович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Кожина (Климова) (Лапшина) Авдотья Семеновна
Отец ребёнка: Лапшин Семен Михайлович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Лапшина) Любовь Семеновна
Отец ребёнка: Лапшин Семен Михайлович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Лапшин Семен Михайлович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Лапшина) Авдотья Меньшая Семеновна
Отец ребёнка: Лапшин Семен Михайлович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Лапшина) Анна Семеновна
Отец ребёнка: Лапшин Семен Михайлович
Смерть
Неизвестно