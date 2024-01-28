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Лапшина Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапшин Семен Михайлович

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Лапшина) Елена Семеновна

Отец ребёнка: Лапшин Семен Михайлович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Кожина (Климова) (Лапшина) Авдотья Семеновна

Отец ребёнка: Лапшин Семен Михайлович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Лапшина) Любовь Семеновна

Отец ребёнка: Лапшин Семен Михайлович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Лапшин Василий Семенович

Отец ребёнка: Лапшин Семен Михайлович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Лапшина) Авдотья Меньшая Семеновна

Отец ребёнка: Лапшин Семен Михайлович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Лапшина) Анна Семеновна

Отец ребёнка: Лапшин Семен Михайлович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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