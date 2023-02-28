Гомзяков Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения07.07.1867
Дата смерти1922
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1885
Место жительства
С 1890 по 1895
г. Тарту, Эстония
Место жительства
С 1895 по 1921
Смерть
1922
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область