Гомзяков Павел Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гомзяков Павел Иванович

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Место рождения

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

Дата рождения

07.07.1867

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Место жительства
По 1885
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Место жительства
С 1890 по 1895
г. Тарту, Эстония
Место жительства
С 1895 по 1921
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Смерть
1922
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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