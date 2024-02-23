Неткачева Феодосия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1863
Дата смерти02.03.1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1863
Отец: не указан
Мать: неизвестно
На кладбище указана дата рождения 4 мая по воспоминанием Магдалены 14 мая
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Неткачев Николай Павлович
Отец ребёнка: Неткачев Павел Матвеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Неткачев Павел Матвеевич
Первенец
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Некачев Александр Павлович
Отец ребёнка: Неткачев Павел Матвеевич
Рождение ребёнка
29.08.1897
Отец ребёнка: Неткачев Павел Матвеевич
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Неткачева Клавдия Павловна
Отец ребёнка: Неткачев Павел Матвеевич
Дата с фотографии могилы, достоверность могилы не установлена
Рождение ребёнка
10.07.1904
Сын: Неткачев Владимир Павлович
Отец ребёнка: Неткачев Павел Матвеевич
Айдырлинский, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Последний ребенок
Смерть
02.03.1923