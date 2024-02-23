Неткачева Феодосия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неткачева Феодосия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1863

Дата смерти

02.03.1923

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1863

Отец: не указан

Мать: неизвестно

На кладбище указана дата рождения 4 мая по воспоминанием Магдалены 14 мая
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неткачев Николай Павлович

Отец ребёнка: Неткачев Павел Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Неткачев Михаил Павлович

Отец ребёнка: Неткачев Павел Матвеевич

Первенец
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Некачев Александр Павлович

Отец ребёнка: Неткачев Павел Матвеевич

Рождение ребёнка
29.08.1897

Сын: Неткачев Иван Павлович

Отец ребёнка: Неткачев Павел Матвеевич

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Неткачева Клавдия Павловна

Отец ребёнка: Неткачев Павел Матвеевич

Дата с фотографии могилы, достоверность могилы не установлена
Рождение ребёнка
10.07.1904

Сын: Неткачев Владимир Павлович

Отец ребёнка: Неткачев Павел Матвеевич

Айдырлинский, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Последний ребенок
Смерть
02.03.1923

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