Косоруков Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косоруков Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Самборская (Лютько) Нина Ефимовна

Сортавала, Сортавальский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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