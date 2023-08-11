Косоруков Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Самборская (Лютько) Нина Ефимовна
Сортавала, Сортавальский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно