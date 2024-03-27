Севостьянова (Федосова) Агрипина
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Федосов Прокопий
Мать: Федосова Пелагея
Бракосочетание
24.09.1879
Муж: Севостьянов Петр
Бракосочетание
20.01.1889
Муж: Федосов Иван
Рождение ребёнка
11.09.1889
Сын: Севостьянов Никита
Отец ребёнка: Севостьянов Петр
Рождение ребёнка
16.03.1891
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Федосов Иван
Рождение ребёнка
05.02.1894
Сын: Федосов Захарий
Отец ребёнка: Федосов Иван
Смерть
Неизвестно