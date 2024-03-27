Севостьянова (Федосова) Агрипина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севостьянова (Федосова) Агрипина

Место рождения

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Федосов Прокопий

Мать: Федосова Пелагея

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
24.09.1879

Муж: Севостьянов Петр

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
20.01.1889

Муж: Федосов Иван

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
11.09.1889

Сын: Севостьянов Никита

Отец ребёнка: Севостьянов Петр

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
16.03.1891

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Федосов Иван

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.02.1894

Сын: Федосов Захарий

Отец ребёнка: Федосов Иван

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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