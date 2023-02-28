Колодка (Гак) Елизавета (Елисавета)
Место рождения
Дата рождения01.09.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1887 ст.
Отец: Гак Демьян Феодорович
Бракосочетание
13.01.1908 ст.
Муж: не указан
Поручители по жениху: Чаплинские крестьяне Григорий Илларионович Гнедаш, Назарий Карпович Созененко со стороны невесты: Савва Косьмич Дурдукало и Иаков Алексеевич Филенко
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно