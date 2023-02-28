Колодка (Гак) Елизавета (Елисавета) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колодка (Гак) Елизавета (Елисавета)

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Место рождения

Чаплинка, Дніпропетровська область

Дата рождения

01.09.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1887 ст.

Отец: Гак Демьян Феодорович

Мать: Гак Сигклитикия Исидоровна

Чаплинка, Дніпропетровська область
Бракосочетание
13.01.1908 ст.

Муж: не указан

Чаплинка, Дніпропетровська область
Поручители по жениху: Чаплинские крестьяне Григорий Илларионович Гнедаш, Назарий Карпович Созененко со стороны невесты: Савва Косьмич Дурдукало и Иаков Алексеевич Филенко
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колодка Трофим Мефодиевич

Смерть
Неизвестно
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