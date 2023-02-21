Абрамова Арина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова Арина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

1929 г.р.
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Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Назаренко Мария

Отец ребёнка: Абрамов Федор

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абрамов Федор

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абрамов Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Федор

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