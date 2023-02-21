Абрамова Арина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Назаренко Мария
Отец ребёнка: Абрамов Федор
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Абрамов Федор
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Абрамов Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абрамов Федор