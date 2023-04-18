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Аким Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1774 г.р.
Около 1775 г.р.
Около 1779 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Ермил Акимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Гаврила Акимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Фёдор Акимов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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