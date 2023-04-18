Аким Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Ермил Акимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Гаврила Акимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Фёдор Акимов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно