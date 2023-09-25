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Перевощиков Михаил Семенов

Место рождения

При мельнице на рч. Косе, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

При мельнице на рч. Косе, Слободской уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
08.02.1908

Жена: Перевощикова (Иванова) Мария Михайлова

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Никольская церковь
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Свитковская (Перевощикова) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Перевощикова (Иванова) Мария Михайлова

Рождение ребёнка
04.02.1916 ст.

Сын: Перевощиков Георгий Михайлович

Мать ребёнка: Перевощикова (Иванова) Мария Михайлова

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
После 1920

Дочь: Лемишева (Перевощикова) Ираида Михайловна

Мать ребёнка: Перевощикова (Иванова) Мария Михайлова

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

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