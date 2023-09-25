Перевощиков Михаил Семенов
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.02.1908
Никольская церковь
Рождение ребёнка
1910
Рождение ребёнка
04.02.1916 ст.
Сын: Перевощиков Георгий Михайлович
Мать ребёнка: Перевощикова (Иванова) Мария Михайлова
Рождение ребёнка
После 1920
Дочь: Лемишева (Перевощикова) Ираида Михайловна
Мать ребёнка: Перевощикова (Иванова) Мария Михайлова
Смерть
Неизвестно