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- Екатерина Ивановна
- Екатерина Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1856
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
(-) Марфа
1889 г.р.
- Андрей
1890 г.р.
Добавил:
НИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.07.1889
Дочь:
Марфа
Отец ребёнка:
- Фёдор
Рождение ребёнка
17.08.1890
Сын:
- Андрей
Отец ребёнка:
- Фёдор
Работа или профессия
Неизвестно
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