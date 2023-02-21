- Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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- Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1889 г.р.
1890 г.р.

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1889

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: - Фёдор

Рождение ребёнка
17.08.1890

Сын: - Андрей

Отец ребёнка: - Фёдор

Работа или профессия
Неизвестно
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