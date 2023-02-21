Салмина (Силиня) Лиза
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду ?.06.1882 и ?.04.1894
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.08.1875
Муж: Салминьш Микелис
Сигулда, Siguldas novads
Рождение ребёнка
12.07.1876
Сын: Салминьш Август Вильгельм
Отец ребёнка: Салминьш Микелис
Рождение ребёнка
03.06.1879
Дочь: Эмилия
Отец ребёнка: Салминьш Микелис
Рождение ребёнка
09.06.1882
Отец ребёнка: Салминьш Микелис
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Между ?.06.1882 и ?.04.1894