Салмина (Силиня) Лиза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салмина (Силиня) Лиза

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между ?.06.1882 и ?.04.1894

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.08.1875

Муж: Салминьш Микелис

Сигулда, Siguldas novads
Рождение ребёнка
12.07.1876

Сын: Салминьш Август Вильгельм

Отец ребёнка: Салминьш Микелис

Лигатне, Cēsu novads
Рождение ребёнка
03.06.1879

Дочь: Эмилия

Отец ребёнка: Салминьш Микелис

Лигатне, Cēsu novads
Рождение ребёнка
09.06.1882

Сын: Салминьш Карлис Эдуардс

Отец ребёнка: Салминьш Микелис

Лигатне, Cēsu novads
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Между ?.06.1882 и ?.04.1894
Лигатне, Cēsu novads
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