Казанцева (Мельникова) Альбина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казанцева (Мельникова) Альбина

Место рождения

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

02.10.1951

Дата смерти

03.07.2012

Пол

Женский

Отец

1926 г.р.

Мать

1927 г.р.

Муж

1953 г.р.

Дети

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Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1951

Отец: Мельников Сергей Михайлович

Мать: Мельникова (Климова) Тамара Алексеевна (Марксиза)

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казанцев Федор Михайлович

Рождение ребёнка
26.09.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казанцев Федор Михайлович

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
15.11.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казанцев Федор Михайлович

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
03.07.2012

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