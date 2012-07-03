Казанцева (Мельникова) Альбина
Место рождения
Дата рождения02.10.1951
Дата смерти03.07.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1951
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.09.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Казанцев Федор Михайлович
Рождение ребёнка
15.11.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Казанцев Федор Михайлович
Смерть
03.07.2012