Annus (Aas) Vilja
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1934
Дата смерти28.02.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1934
Отец: Aas Vladimir
Мать: Aas / Ollema Liisa
Рождение ребёнка
23.04.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.10.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.09.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Annus Aleksander
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
28.02.1992