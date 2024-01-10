Annus (Aas) Vilja — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Annus (Aas) Vilja

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1934

Дата смерти

28.02.1992

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1892 г.р.

Дети

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Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1934

Отец: Aas Vladimir

Мать: Aas / Ollema Liisa

Рождение ребёнка
23.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.09.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Annus Aleksander

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
28.02.1992
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