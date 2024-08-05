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Крюкова Дарья Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Архип

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крюков Герасим Прокопьевич

Рождение ребёнка
1892

Дочь: (Крюкова) Екатерина Герасимовна

Отец ребёнка: Крюков Герасим Прокопьевич

Рождение ребёнка
14.04.1915

Сын: Крюков Иван Герасимович

Отец ребёнка: Крюков Герасим Прокопьевич

Смерть
Неизвестно

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