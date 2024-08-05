Крюкова Дарья Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Архип
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1892
Дочь: (Крюкова) Екатерина Герасимовна
Отец ребёнка: Крюков Герасим Прокопьевич
Рождение ребёнка
14.04.1915
Отец ребёнка: Крюков Герасим Прокопьевич
Смерть
Неизвестно