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Петелина (Береснева) Марфа

Место рождения

Мотовилихинская волость

Дата рождения

1823

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Береснев Михей

Мать: Береснева Параскева

Бракосочетание
11.02.1845

Муж: Петелин Дмитрий

Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Петелина) Анастасия

Отец ребёнка: Петелин Дмитрий

Рождение ребёнка
23.12.1849

Сын: Петелин Иван

Отец ребёнка: Петелин Дмитрий

Рождение ребёнка
30.04.1868

Дочь: (Петелина) Александра

Отец ребёнка: Петелин Дмитрий

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