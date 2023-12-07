Петелина (Береснева) Марфа
Место рожденияМотовилихинская волость
Дата рождения1823
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Береснев Михей
Мать: Береснева Параскева
Бракосочетание
11.02.1845
Муж: Петелин Дмитрий
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Петелина) Анастасия
Отец ребёнка: Петелин Дмитрий
Рождение ребёнка
23.12.1849
Сын: Петелин Иван
Отец ребёнка: Петелин Дмитрий
Рождение ребёнка
30.04.1868
Дочь: (Петелина) Александра
Отец ребёнка: Петелин Дмитрий